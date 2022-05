Très réticent à l’idée de voir Antonio Conte s’installer sur le banc du PSG, Jérôme Rothen n’a pas gardé sa langue dans la poche.

Dans son émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a donné son avis sur la rumeur envoyant Antonio Conte sur le banc parisien. Pas vraiment emballé par l’idée, il redoute surtout les motivations de l’entraîneur italien, plus intéressé par son compte en banque que par la situation du club de la capitale.

« Bien sûr que non il ne faut pas de Conte au PSG. Quand tu entends ses exigences, qu’il reste où il est ! Ne viens surtout pas dans un club comme le Paris Saint-Germain qui a besoin de se redorer le blason et de se refaire une image beaucoup plus saine, a poursuivi l’ancien international. Il faut des gens passionnés. Passionnés par le football, je ne dis pas que Conte ne l’est pas, mais il semble plus passionné par son chéquier que par le fait d’entraîner Tottenham, Paris ou une autre équipe. Ce serait déjà problématique. »