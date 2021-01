Compositions probables pour la rencontre entre le RC Lens – et le RC Strasbourg ce soir à 21h00, au Stade Bollaert-Delelis, comptant pour la 19e journée de Ligue 1.

Côté Sang et Or, Franck Haise est privé de Medina et Mauricio, blessés. Côté RCS, Thierry Laurey doit composer sans Sels, Kamara, Koné et Mothiba.

Lens : Leca – Michelin, Gradit, Badé, Haïdara, Sylla – Fofana, Cahuzac (c) – Kakuta – Sotoca, Kalimuendo.

Strasbourg : Kawashima – Lala, Simakan, Djiku, Caci – Bellegarde, Aholou, Sissoko – Thomasson (c) – Diallo, Ajorque.