Compositions probables pour la rencontre entre le Dijon FCO et l’Olympique de Marseille, ce soir à 21h00 au Stade Gaston-Gérard, comptant pour la 19e journée de Ligue 1.

Côté Dijon, David Linarès doit composer sans Assalé, Benzia et Chala, blessés. Côté Marseille, André Villas-Boas est privé d’Amavi et Sanson, blessés, et de Luis Henrique, positif à la Covid-19. Dimitri Payet sera-t-il titulaire ? C’est la grande question du jour. Réponse peu avant 21h à l’annonce des compositions définitives.

Dijon : Racciopi – Boey, Ecuele-Manga (c), Coulibaly, Ngonda – Ndong, Diop – Baldé, Celina, Dina Ebimbe – Konaté.

Marseille : Mandanda (c) – Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo – Kamara, Gueye – Thauvin, Payet, Radonjic – Benedetto.