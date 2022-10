Le début de saison du RC Lens est absolument phénoménal. Bon deuxième de Ligue 1 derrière l’indétrônable Paris Saint-Germain, les hommes de Franck Haise sont absolument fabuleux. L’un des acteurs de ce fantastique début de saison est le défenseur Kevin Danso (24 ans).

L’Autrichien, défenseur central de 24 ans est un titulaire indiscutable du dispositif de Franck Haise. En effet, avec 100% des minutes joués avec les Sangs et Or, Danso est l’homme incontournable de la charnière centrale. Avec 1 but lors de ses douze rencontres, l’Autrichien a aussi prouvé qu’il pouvait apporter offensivement. Arrivé à Lens en provenance d’Augsbourg en aout 2021, le joueur a bien montré qu’il valait ses 5,5 M€.

Annoncé dans le viseur de différents grands clubs, les Lensois auront peut-être du mal à le retenir. Mais il sait qu’il pourra compter sur le soutien de son entraîneur qui l’a couvert d’éloges dans la conférence d’avant match. « Cela fait un moment qu’il fait de grandes choses. C’est un très gros travailleur, il est son propre moteur, l’un des rares joueurs qui me sollicitent pour de la vidéo avec des images que lui-même a sélectionnées. Pour moi, Kevin est aujourd’hui un des meilleurs défenseurs d’Europe. Qu’il soit accompagné par Massadio (Haïdara), Facundo (Medina) ou Jonathan (Gradit), le trio fonctionne très bien. »