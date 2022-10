Face aux médias, à la veille du match de la 13e journée de Ligue 1 face à Strasbourg, Jonathan Clauss a évoqué sa baisse de régime.

Malgré de bons débuts sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss (30 ans) peine à enchaîner les prestations de haut niveau. De passage en conférence de presse ce vendredi, le latéral olympien a évoqué son petit coup de mou.

« Tout le monde a des phases de moins bien. Cela m’arrive, j’en suis conscient. C’est difficile d’inverser des tendances du jour au lendemain. On enchaîne physiquement, mais je ne me plains pas. J’essaye de trouver des solutions. A moi de trouver les ressources pour retrouver mon niveau et ma fougue du début de saison », a confié l’ancien Lensois.