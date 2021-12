Battu hier soir 3-2 par le FC Nantes après avoir mené 2 buts 0 durant la partie, le RC Lens a subit un nouveau revers en championnat et Franck Haise commence à se rendre compte que le club nordiste est aujourd’hui à sa place dans cette Ligue 1.

« Il y a beaucoup de frustration par rapport aux deux mi-temps tellement différentes qu’on a produites. Dans la première, on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions mais on maîtrisait. En seconde période, on n’a pas su répondre dans nos sorties, on a beaucoup plus défendu en reculant, à l’image de ce troisième but où le bloc s’est ouvert. (…) Il fallait s’accrocher pour au moins ramener un point, même si ce n’était pas l’objectif au départ. On n’a pas fait les bons choix, on n’a pas eu les bonnes attitudes. Il faut qu’on soit capable de faire front à onze, de rester équilibrés, surtout quand on sent qu’on ne maîtrise plus le match. Il faut être costauds, ensemble… Maintenant, avec 3 points sur 15 possibles, évidemment qu’on rentre dans le rang. Mais mon souci c’est qu’on retrouve à chaque match une équipe actrice pendant 90 ou 95 minutes, et aujourd’hui ça n’a pas été le cas. » A-t-il révélé en conférence de presse après le match.