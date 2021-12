Satisfait de la victoire d’hier, Leandro Paredes est surtout très heureux de faire partie d’une « équipe d’amis ».

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a déroulé hier soir face à Bruges (4-1) avec des doublés de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Une prestation convaincante qui a su redonner le sourire à Leandro Paredes, entré en jeu pour son 100e match sous les couleurs du PSG. Au micro de PSG TV, l’Argentin a souligné la cohésion au sein d’un vestiaire largement remanié cet été.

« Bien sûr, c’était important pour nous de gagner aujourd’hui, de bien gagner, de gagner en jouant comme nous le voulions, au rythme que nous voulions. Et nous sommes heureux d’avoir réussi à le faire. Les buts de Leo Messi ? C’est important pour lui de marquer, d’être heureux, d’être confiant. Nous allons faire tout notre possible pour qu’il puisse continuer à marquer. Mon 100e match avec Paris ? Je suis content, parce que je joue pour ce maillot, pour ce club, et dans une équipe d’amis. Je suis fier d’avoir joué 100 matches, et j’espère qu’il y en aura encore beaucoup d’autres.«