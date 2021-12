Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des 9 affiches de la nuit et un nouveau succès pour les Nets de Brooklyn.

Résultats de la nuit :

Les résultats de la nuit 🏀 pic.twitter.com/qH1RzYzJE2 — NBA France (@NBAFRANCE) December 11, 2021

Les Lakers de Los Angeles s’impose facilement face au Thunder d’Oklahoma City avec le bon match de LeBron James qui termine avec 33 points et permet à sa franchise de se retrouver 6e à l’ouest avec un bilan de 14 victoires pour 13 défaites. Cleveland poursuit sa très belle saison avec un succès face aux Timberwolves du Minnesota, alors que les Pelicans remportent le duel des mal classés contre les Pistons de Detroit et un Kilian Hayes à 7 points. Victoire aussi pour Milwaukee face à Toronto avec un Giannis Antetokounmpo très intéressant avec ses 41 points et 17 rebonds. Charlotte l’emporte d’un seul petit point contre Sacramento et remonte à la 8e place de la conférence est.

🦌 41 PTS, 17 REB, 5 AST 🦌@Giannis_An34 delivers a monster performance to power the @Bucks to the win! pic.twitter.com/ttNTnKebaj — NBA (@NBA) December 11, 2021

Dallas battu par une très belle équipe des Pacers d’Indiana emmenée par un très bon Caris Levert qui termine avec 26 unités. En face les Mavs ont pu compter sur un Luka Doncic au bord du triple double avec 27 points, 9 rebonds et 9 passes. Boston perd son duel face au vice-champion de la NBA à savoir les Suns de Phoenix. Une défaite, la 14e de la saison qui place les Celtics à la 10 e place à l’est, alors que le grand vainqueur du jour se retrouve deuxième à l’ouest avec incroyable bilan de 21 victoires et 4 défaites. Brooklyn poursuit également son superbe début de saison avec un succès sur les Hawks d’Atlanta et un Kevin Durant avec 31 unités. Enfin Toronto s’impose contre les Knicks de New York malgré les 9 points en 23 minutes d’Evan Fournier.