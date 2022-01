Lens s’est qualifié face à Lille (2-2, 4-3 tab), mardi, lors des 16es de finale de la Coupe de France. Un scénario séduisant selon l’entraîneur du club artésien, Franck Haise.

« Ce soir, on a vécu de grandes émotions, c’est sûr, et la soirée se termine sur des émotions très positives, c’est encore plus plaisant. C’est un peu la magie de la Coupe. Cela aurait été un très beau match de championnat qui se termine sur un nul pas illogique mais il fallait un vainqueur. Lille a été très chirurgical sur nos erreurs en première période, cela défendait bien et fort en face mais l’équipe a donné beaucoup et a été soutenue par le public », a indiqué le coach lensois après la rencontre.