La nouvelle vague COVID comment à arriver dans les sélections en préparation pour la CAN 2022.

Le départ de la sélection du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des nations de football vient d’être reporté à cause trois cas de Covid détectés dans l’effectif. « Il y a au moins trois cas: Saliou Ciss, (Mamadou) Loum Ndiaye et Habib Diallo, en plus d’autres cas suspects », a indiqué à l’AFP un responsable du ministère sénégalais des Sports. Le départ était prévu mardi, il est finalement reporté à aujourd’hui.