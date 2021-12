Déçu par la prestation de l’OM hier, Raymond Domenech a assené un tacle tranchant à Jorge Sampaoli.

Présent sur le plateau de la chaîne L’Equipe hier soir, Raymond Domenech n’a pas été tendre avec Jorge Sampaoli après la défaite de l’Olympique de Marseille (2-4) en Ligue Europa contre Galatasaray. Pas initialement un grand fan du système de jeu de l’Argentin, l’ancien sélectionneur des Bleus a pris un malin plaisir à tailler en pièces son homologue.

« On ne peut pas ‘commencer à douter’ parce qu’il y a un moment que c’est comme ça. Si on ne commence à douter que maintenant, c’est que l’on n’a pas été lucide avant. Dès le début. Sa manière de jouer, c’est bien, c’est beau, mais à chaque match ils peuvent prendre des buts et on ne peut pas durer au haut niveau si on est aussi friable défensivement. (…) Je le dis depuis le début. Quand on réussit, quand on marque, tout va bien, mais quand ça coince un petit peu devant et que c’est moins bien, eh bien on en arrive là. Et ça va continuer comme ça. Et s’il continue comme ça, il ira tout droit au Père Lachaise. »