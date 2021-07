Suivez en direct ce match du préparation du Real Madrid face aux Glasgow Rangers, avec notamment le retour de Martin Odegaard, de retour de prêt d’Arsenal.

Voici le groupe du Real Madrid :

Gardiens: Lunin, Luis López et Toni Fuidias.

Défenseurs: Nacho, Marcelo, Odriozola, Chust, Gila et Miguel.

Milieux de terrain: Odegaard, Isco, Blanco, Marvin, Arribas, Morante et Dotor.

Attaquants: Lucas V., Jović et Rodrygo.