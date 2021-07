Le Real Madrid s’est incliné en match du préparation du face aux Glasgow Rangers. Cette rencontre était notamment marquée par le retour de Martin Odegaard, qui a terminé son prêt à Arsenal.

Voici le groupe du Real Madrid :

Gardiens: Lunin, Luis López et Toni Fuidias.

Défenseurs: Nacho, Marcelo, Odriozola, Chust, Gila et Miguel.

Milieux de terrain: Odegaard, Isco, Blanco, Marvin, Arribas, Morante et Dotor.

Attaquants: Lucas V., Jović et Rodrygo.