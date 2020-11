Aujourd’hui consultant sur « RMC », Adil Rami milite pour un retour de Karim Benzema en Equipe de France. Il va essayer de convaincre Didier Deschamps qu’il connaît bien.

Ancien défenseur de l’OM et champion du monde avec l’Equipe de France en 2018, Adil Rami veut voir Karim Benzema en Bleu et pense que l’attaquant du Real Madrid doit revenir en sélection nationale. « Karim Benzema est, pour moi, le meilleur numéro 9 du monde et j’aimerais le voir en équipe de France. La planète du foot aimerait le voir en équipe de France. » Estime celui qui évolue encore au Portugal dans le club de Boavista.