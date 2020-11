Victoire 3 buts à 2 pour l’AS Monaco qui l’emporte face au Paris Saint-Germain malgré un doublé de Kylian Mbappé.

AS Monaco – Paris Saint-Germain 3-2 : dominateur en première période et reparti à la pause avec deux buts d’avance, signés Kylian Mbappé (25e, 37e sur penalty), le tout avec deux buts refusés à l’attaquant français et Moise Kean, le club de la capitale va s’incliner au final au retour des vestiaires. Acculé par des locaux bien plus tranchants dans la zone de vérité, les hommes de Thomas Tuchel cèdent sur un doublé de Kevin Volland (52e, 66e) et un penalty transformé par Cesc Fabregas (84e), sur une action marquée par l’expulsion d’Abdou Diallo.

Malgré cette défaite, les Parisiens conservent la tête du championnat avec quatre points d’avance sur Monaco, qui remonte provisoirement à la deuxième place, les partenaires de Keylor Navas ne préparent pas la venue de Leipzig, mardi, de la meilleure des manières.

