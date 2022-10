Les supporters attendent avec impatience la saison des ligues des champions 2022 – 2023. Mais, l’on se demande : qui va mettre le feu sur le podium pendant cette nouvelle saison ? Comme chaque année, il est impossible de ne pas se focaliser sur la ligue anglaise qui est la Premier League. Découvrez à travers cet article les points forts qui font de cette ligue européenne la plus intéressante en 2022.

Premier league : une ligue composée de grands clubs

Appelé Premier League, le championnat d’Angleterre est l’une des compétitions de football la plus attendue chaque année. C’est évident puisque le grand public adore les suspens qu’offrent les clubs pro du Premier League. Même les petits clubs sont susceptibles de renverser un club de renom. Il faut savoir que l’issue d’un match peut être bouleversant et inattendu.

Composé des plus grands clubs au monde ces vingt dernières années, le premier league a remporté quatre fois le Champions League :

Liverpool en 2005 ;

Chelsea en 2012 ;

Liverpool en 2019 ;

Chelsea 2021

De plus, les représentants du club de Premier League figurent souvent parmi les finalistes du Champions League.

2022 : Liverpool contre Real Madrid ;

2021 : Chelsea contre Man City ;

2019 : Liverpool contre Tottenam ;

2018 : Liverpool contre Real Madrid ;

2011 et 2009 : Manchester United contre FC Barcelone ;

2008 : Manchester United contre Chelsea ;

2007 : Liverpool contre AC Milan

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous montrer ces Palmarès ? En effet, dans l’univers du sport, il est toujours essentiel de se baser sur les statistiques. Cette fois encore, pour la nouvelle saison de la ligue des champions 2022 – 2023, il est probable que les clubs issus du Premier League pourraient encore frapper fort.

Voici les 6 équipes prétendues au titre du Premier League :

Manchester City ;

Chelsea ;

Liverpool ;

Tottenam ;

Arsenal ;

Manchester United

Premier league : la concentration des grands joueurs

La présence des joueurs favoris dans les clubs anglais est une autre raison qui montre la réussite du Premier League. En effet, la plupart des grands joueurs se concentrent dans cette ligue anglaise. Parmi les plus populaires, on trouve la star norvégienne Erling Haaland, un technicien qui séduit les supporters Cityzens depuis le début de la saison 2022. De son côté, Kevin De Bruyne est toujours au top avec ses passes décisives qui enflamment les fans. Il figure parmi les 3 meilleurs joueurs de la saison 2022 nommés par l’UEFA. Quant à Harry Kane de Tottenham, il demeure le meilleur buteur de l’histoire du Premier League. Pour ce qui est du légendaire Cristiano Ronaldo, ses fans et ceux du Manchester United espèrent toujours son retour pour une dernière fois durant cette saison 2022 – 2023 avant sa retraite. Ainsi, il ne faut surtout pas ignorer les jeunes relèves du Premier League comme M. Rashford, Gabriel Jesus, R. Firmino, la star égyptienne Mohamed Salah, etc.

