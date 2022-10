Avec son petit bijou face au Maccabi Haïfa, Lionel Messi a reçu le prix du « but de la semaine » en Ligue des champions.

Auteur de 4 buts et de 3 passes décisives depuis le début de la Ligue des champions, Lionel Messi semble avoir retrouvé son meilleur niveau. L’Argentin a encore régalé cette semaine face au Maccabi Haïfa (7-2), avec notamment un délice d’extérieure du pied pour ouvrir le score. Un but somptueux, qui a d’ailleurs été élu « but de la semaine » par l’UEFA. La réalisation du septuple Ballon d’Or devance la reprise de Mattéo Guendouzi ou encore la frappe chirurgicale de Kai Havertz.

À noter également que le prix de « joueur de la semaine » a été décerné à l’attaquant iranien du FC Porto, Mehdi Taremi.