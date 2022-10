Comme l’année dernière, la Supercoupe d’Espagne 2023 se disputera à Riyad, en Arabie Saoudite.

Pour la deuxième fois consécutive, et la troisième fois en quatre ans (l’édition 2021 avait eu lieu en Catalogne à cause de la pandémie de Covid-19), la Supercoupe d’Espagne sera délocalisée en Arabie Saoudite. La Fédération espagnole de football (RFEF) a officialisé la nouvelle ce jeudi. Tenant du titre, le Real Madrid tentera de conserver sa couronne à Riyad face au FC Barcelone, au Betis Séville et à Valence. La compétition se tiendra du 11 au 15 janvier prochain.

Pour rappel, la fédération a passé un accord financier avec l’Arabie saoudite jusqu’en 2029.