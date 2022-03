Aujourd’hui titulaire indiscutable au FC Séville et sélectionné en Equipe de France, Jules Koundé doit énormément à son ancien club des Girondins de Bordeaux. Dans une situation financière et sportive critique en Ligue 1, le club aquitain vit un vrai cauchemar et son ancien défenseur central est très peiné.

Il y a quelques heures, le défenseur central des Bleus s’est confié sur la situation actuelle de son ancienne écurie et il souffre avec ses Girondins. “C’est difficile et triste. Cela fait quelques années que la situation est compliquée, sportivement et au niveau de la direction. Il y a eu beaucoup de changements. C’est quelque chose qui ne date pas seulement de cette saison, qui petit à petit gangrène un peu le club. C’est triste de voir ça. Ils sont dans cette position à l’instant T. On sait comment peut se passer le football. J’espère que sur les derniers matchs… Il y a de l’espoir. J’espère qu’ils vont tout faire pour remonter et se maintenir. Je leur donne beaucoup de force. C’est un club pour lequel j’ai beaucoup d’affection et que je suis toujours. » A terminé le joueur du FC Séville. Rappelons qu’il a rejoint la formation andalouse en 2019 contre la somme de 25 millions d’euros.