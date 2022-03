A la retraite, Medhi Benatia s’est livré à cœur ouvert. A quelques heures d’un rendez-vous important pour les Lions de l’Atlas, le Marocain a notamment évoqué les défaillances répétées du Paris Saint-Germain.

L’histoire se répète. Malgré une superbe équipe formée de star, le Paris Saint-Germain est tombé face au Real Madrid lors des 8èmes de finale de Ligue des Champions. Une éliminaton précoce qui révèle de multiples problèmes au sein de l’écurie parisienne : « Tout simplement, il faut changer pas mal de choses dans l’organisation. Je ne suis pas à l’intérieur donc c’est compliqué de parler de ça, mais il y a des soucis. Quand tu perds contre le Barça et le Real dans ces conditions-là… Ce n’est pas normal. Tous les entraîneurs le disent. Ils viennent ici, ils sont mauvais. Ils partent et ils gagnent la Ligue des champions. Il faut se poser les bonnes questions. Moi, je supporte le PSG car j’aime beaucoup le président Nasser Al-Khelaïfi. Je sais comment il travaille, c’est un passionné et il mérite des résultats. Certaines personnes dans le club ne travaillent pas comme il faut. Si tout le monde travaillait comme Nasser, le PSG serait déjà plus haut. »

Mais si l’insitution « Paris Saint-Germain » est remise en question, les joueurs le sont aussi : « Le problème, c’est que parfois, tu prends des joueurs qui pensent être au-dessus du club. Et c’est la fin. J’ai joué à la Juventus et au Bayern Munich, des clubs avec une identité forte. Là-bas, l’institution et le respect de l’institution passent avant tout. Au PSG, il faudrait fixer des règles puis être capable de les appliquer. J’ai jamais vu un club qui gagne quand le joueur fait ce qu’il veut« , a déclaré Medhi Benatia dans une interview accordée à Foot Mercato.