Attendu dans les prochaines heures en Catalogne pour signer son nouveau contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi prend du bon temps à Ibiza en compagnie des joueurs du… PSG.

Joueur du club de la capitale Angel Di Maria a posté une photo de ses vacances où on le voit en compagnie de ses partenaires Neymar, Marco Verratti et Leandro Paredes. Justement une autre personne est présente et ce n’est pas n’importe qui. Il s’agit de Lionel Messi qui passe aussi la fin de ses vacances à Ibiza.