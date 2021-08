L’AS Monaco annonce l’arrivée de l’attaquant néerlandais Myron Boadu ce mercredi matin. Le club de la Principauté frappe un grand coup avec cette nouvelle recrue qui était notamment dans le viseur de l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice.

C’est fait pour le buteur hollandais de 20 ans qui va découvrir la Ligue 1 dans quelques jours sous les couleurs de l’AS Monaco. L’ASM a déboursé 17 millions d’euros pour attirer le natif d’Amsterdam, qui était aussi désiré par l’OGC Nice et l’OL. Il a signé jusqu’en 2026 et est très satisfait par cette nouvelle comme il l’a annoncé. « C’est une grande étape pour moi et je ressens beaucoup de fierté en m’engageant avec l’AS Monaco. Je tiens à remercier le club pour la confiance placée en moi. L’AS Monaco sort d’une saison réussie avec un retour en Coupe d’Europe à la clé. Je sais qu’ici, les jeunes joueurs comme moi ont tout ce qu’il faut pour progresser. Mon but est de m’intégrer le plus rapidement possible et d’apporter mes qualités au collectif. J’ai hâte de débuter cette nouvelle aventure », a déclaré la recrue monégasque après la signature de son contrat.