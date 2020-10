L’attaquante de l’équipe de France Eugénie Le Sommer a réalisé une belle analyse juste après le nul des Bleues en Autriche ce mardi (0-0) dans le cadre des qualifications à l’Euro 2022.

“On était venu ici pour gagner, on n’a pas réussi à le faire. C’était un objectif, donc on est déçu de ne pas ramener les trois points, même si c’est un match nul, et que ce n’est pas un mauvais résultat en soi. C’est normal, on est l’équipe de France, on se doit de faire mieux. Les Autrichiennes ont passé toute la seconde période à défendre, nous, on a poussé, mais ça reste une équipe qui est bien prête physiquement, tactiquement, ça reste difficile à manoeuvrer. On a eu des occasions franches, mais je pense qu’on aurait pu en avoir un petit peu plus. C’est le plus dur dans le foot de devoir attaquer face à une défense renforcée, encore plus face à une bonne équipe. L’Autriche fait partie des bonnes nations européennes, elles ont tout donné pour accrocher l’équipe de France, bravo à elles, on sera prêtes au match retour”, a lâché Eugénie Le Sommer juste après la rencontre.

“On doit trouver de meilleures positions de centres, analyse l’attaquante des Bleus, centrer de moins loin car ça laisse plus de temps à la défense adverse de se replacer, trouver de meilleures dernières passes. Dans le dernier geste, on a eu des occasions, on a peut-être manqué d’un peu d’enthousiasme pour marquer, il manquait d’un peu de puissance dans nos tentatives. Il y a des choses à améliorer offensivement, les combinaisons aussi, même les frappes de loin.”