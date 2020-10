Thomas Tuchel se retrouve au centre des critiques depuis le début de saison.

Après cette finale face au Bayern Munich lors du “Final 8” au Portugal, les critiques ont commencé à pleuvoir sur le technicien parisien, Thomas Tuchel. Ce dernier n’a pas réalisé le mercato parfait et des frictions ont éclaté avec son directeur sportif, Leonardo. La guerre est ouverte entre les deux hommes. Reste maintenant à savoir qui restera le plus longtemps en poste à Paris.

“Tuchel ? Il n’y a plus de coaching, il n’y a plus rien… Il y a une forme de désinvolture chez lui ! Lorsque tu le voyais sur le banc, il y avait des gestes, des paroles… Tu le sentais investi. Aujourd’hui il est sur son banc, il ne dit plus rien… Il est là et il est impuissant par ce que peuvent aussi faire les joueurs sur le terrain, comme par exemple Neymar !”, a indiqué le consultant de la radio RMC, Frédéric Piquionne.