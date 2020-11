Suarez positif au Covid, Neymar blessé, c’est sans ses deux stars que s’est joué le l’Uruguay – Brésil de cette nuit. Avantage pour les hommes de Tite.

Cette nuit se jouait une nouvelle journée des qualifications pour la Coupe du Monde en Amérique du Sud. Solide et réaliste, le Brésil poursuit son sans-faute en Uruguay. C’était le premier grand choc, et il a souri aux hommes de Tite, 0-2. Privés de Suarez, positif au Covid, et de Cavani expulsé dès la vingtième minute, la céleste chute à la cinquième place. À contrario, et grâce aux buts d’Arthur et de Richarlison, les coéquipiers de Thiago Silva consolident leur première place.

De leur côté, et après un nul un peu surprenant ce week-end face au Paraguay, l’Argentine s’est repris. Et a triomphé au Pérou 0-2. Le tout grâce à un but de Nicolas Gonzales, et un autre de Lautaro Martinez. Titulaire, le Parisien Leandro Paredes a offert une passe décisive. Plus tôt dans la soirée, la Bolivie et le Paraguay se sont maîtrises, 2-2.