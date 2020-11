Alors qu’il est dans le viseur de l’ASSE depuis de nombreuses semaines, d’après le journaliste Nabil Djellit, Islam Slimani pourrait atterrir à l’OL, qui serait également sur le dossier.

Les Verts n’y arrivent plus. Pointant dans les bas-fonds de la Ligue au 15e rang, les hommes de Claude Puel sont plongés dans une spirale négative. Avant le déplacement face à Brest ce week-end, les coéquipiers de Wahbi Khazri restent sur une série de six défaites consécutives. Pour pallier les faiblesses en attaque et renforcer l’équipe, la direction du club envisage de recruter Islam Slimani, en fin de contrat à Monaco. Problème, d’après le journaliste à France Football, Nabil Djellit, proche du joueur algérien, plusieurs écuries de Ligue seraient aussi sur le coup, dont Lyon. L’OL, qui s’était déjà intéressé à l’attaquant au cours de l’été, pourrait bien revenir à la charge pour le mercato hivernal. « En cas de départ, je pense que Lyon peut rouvrir le dossier » a lâché le journaliste de France Football sur le plateau de l’émission de l’Equipe d’Estelle. Le potentiel transfert de Slimani pourrait également dépendre du départ de Memphis Depay à Barcelone.