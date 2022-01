Jérôme Alonzo donne son avis sur une possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain lors de la saison prochaine.

Sur le plateau de la « Chaîne l’Equipe », le consultant a en effet donné un avis clair sur le sujet. “On dit souvent, et je ne suis pas d’accord avec ça, que ce vestiaire du PSG est ingérable. Je pense qu’il y a quatre personnes au monde qui peuvent le gérer. Guardiola, Klopp, Ancelotti et Zidane. Les trois premiers sont pris et le Qatar le sait. Les joueurs le savent aussi. Ils ont envie d’être guidés. Les joueurs se sentent un peu supérieurs à leur coach et parfois même au club. Je suis absolument convaincu que Zidane est le garçon qu’il faut pour mener enfin à bout ce projet-là”, a notamment indiqué Jérôme Alonzo, ancien gardien du club de la capitale. Rappelons que les dernières rumeurs évoquent une arrivée de Zidane au PSG dans quelques mois…