L’officialisation de l’arrivée de Eliaquim Mangala à l’AS Saint-Etienne est imminente. Le défenseur central français a débarqué chez les Verts ce mercredi.

Activement à la recherche de nouvelles recrues afin de remobiliser un effectif aux aboies, Pascal Dupraz et la direction stéphanoise semblent avoir jeté leur dévolu sur Eliaquim Mangala. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Valence, l’ancien défenseur le plus cher de l’histoire, recruté pour 45 millions par Manchester City en août 2014, est vu comme une véritable opportunité par les Verts. Sa signature serait imminente.

Selon les informations dévoilées par L’Equipe, l’officialisation de l’arrivée de Eliaquim Mangala serait plus qu’imminente. De retour de Miami en début de semaine, le Français serait enfin débarqué à Saint-Etienne. Les dernières discussions sont en cours avant que le défenseur de 30 ans ne passe sa visite médicale et signe un contrat de six mois.