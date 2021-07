Le manque d’affection. Selon Wijnaldum, c’est à cause d’un soit disant manque d’amour qu’il a quitté Liverpool pour le PSG. Une justification très critiqué par Jamie Carragher sur les réseaux sociaux.

« J’adore Gini mais ce n’est pas vrai, les réseaux sociaux sont un cirque et chaque club a des clowns. Désactivez vos notifications et si cela vous dérange trop, supprimez l’application ! Il voulait plus d’argent, le club a dit non, c’est le football ! »