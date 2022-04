Sergio Ramos ne craint rien n’y personne… Ou presque. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, le défenseur n’a pas encore pu faire ses preuves en raison de blessures à répétition. Pourtant, le joueur se voit prolonger, et même jouer encore quelques années.

« J’aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus au haut niveau, et ensuite vivre une autre expérience, a confié l’Espagnol au consultant de Prime Video Ludovic Giuly. J’ai deux ans de contrat ici à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus. Et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder la tête bien concentrée. », a-t-il déclaré. Optimiste.