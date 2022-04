L’ASSE va mal. Les Verts se sont en effet inclinés ce week-end face à Lorient 2-6. Une catastrophe que Pierre Ménès a soulignée.

« Je pense que c’est un match qui peut laisser des traces cruelles, explique Pierre Ménès sur son blog. Quand tu mènes 2-0 à l’extérieur et que tu en prends 6 derrière ce n’est pas anodin. C’est une faillite défensive dont on en a rarement vu. En plus du contexte, car c’était un match entre deux équipes qui jouent le maintien. Les Stéphanois ont explosé sans raison. », a-t-il écrit sur son blog.

« Le fait aussi que Lorient revienne à 2-2 avant la pause ce n’est pas normal. Il y a trop d’erreurs individuelles. Kolodziejczak tous les matches il commet des erreurs, Bernardoni il n’arrête rien. On peut être plus optimiste et se dire que des catastrophes comme ça, tu ne vas pas en vivre toutes les semaines. Le match suivant sera important et instructif. »