Marco Verratti est revenu sur les nombreuses critiques autour du club parisien depuis le début de saison et il tient à rassurer tout le monde et précise que le PSG sera prêt pour son choc face au Real Madrid.

« Je peux comprendre parce que tout le monde attend beaucoup de nous. Et nous, on attend toujours plus. Après les critiques, elles vont parfois au-delà du terrain, a souligné l’Italien en zone mixte. Je ne vois pas une équipe qui joue un football spectaculaire à part Manchester City. Il y a des joueurs qui sont là depuis beaucoup de temps, les joueurs sont adaptés à ce style de jeu. Mais, je vois les autres grandes équipes européennes, comme le Bayern qui a perdu à la maison. C’est une période où il est difficile de bien jouer. La première partie de saison, tu n’avais même pas le temps de t’entrainer. Le coach, le pauvre, il ne pouvait même pas faire un entrainement tactique. Vraiment, on s’entraine en jouant mais les critiques, elles viennent aussi de nous-même, car on veut toujours être au maximum et faire une saison magnifique, » a assuré Verratti.