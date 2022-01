Malgré un bilan collectif plutôt décevant (21-20), LeBron James réalise quant à lui une nouvelle saison de très haut niveau sur le plan individuel, comme à son habitude. Pourtant, le joueur de 37 ans ne fait même pas partie du top 5 dans la course au MVP, ce qui ne devrait pas être le cas selon l’ancien Laker Magic Johnson.

On a tellement l’habitude de voir LeBron James réaliser ce genre de saison, que l’on peut en oublier à quel point ses performances à son âge restent phénoménales. Absent du top 5 actuel de la course au MVP, la légende des Lakers Magic Johnson est bien décidée à défendre le King, qui pour lui doit sérieusement faire partie des discussions pour le titre de MVP : « Durant ces 3 dernières semaines, personne n’a mieux joué que LeBron James en NBA. Il comptabilise 18 matchs à plus de 30pts cette saison, soit plus que n’importe qui. »

Magic a particulièrement réagi lors du match entre les Grizzlies et les Lakers (9 janvier), où LeBron a une nouvelle fois fait un gros match au scoring avec 35 points. Il a également été impressionné par le meneur des Grizzlies Ja Morant, et a déclaré : « Hier soir j’ai vu 2 gars qui devraient faire partie de la course au MVP, LeBron James ainsi que le meneur des Grizzlies Ja Morant. »