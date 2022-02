Pour ses propos véhéments de samedi, Marco Verratti devra s’expliquer devant la commission de discipline de la Ligue.

Ce lundi, Conseil National de l’Ethique (CNE) a annoncé sa décision de saisir la commission de discipline de la Ligue suite aux propos de Marco Verratti ce week-end. Frustré suite à la défaite des siens face à Nantes (1-3), l’Italien avait allumé l’arbitrage de M. Lesage au micro de Canal +. « Comment c’est possible de prendre dix cartons jaunes (6 en fait) ? On ne peut même pas parler avec l’arbitre, on ne peut rien faire. C’est le seul arbitre au monde avec qui on ne peut pas faire ça. Sur Mbappé, c’est penalty, c’est carton jaune, donc rouge. Comment c’est possible de ne pas donner un carton jaune ? Il faut prendre ses responsabilités parce que des fois, on se fait chier dessus par les arbitres. »

En revanche son directeur sportif Leonardo, également très critique envers l’arbitrage, ne passera pas devant la commission de discipline.