Invisible hier soir contre Clermont, Arek Milik n’a pas échappé aux critiques.

Hier soir au stade Vélodrome, le naufrage était collectif du côté de l’Olympique de Marseille. Battus (0-2) par Clermont, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas échappé aux critiques dans la presse ce lundi. Nos confrères du FCM ont notamment souligné la triste performance d’Arkadiusz Milik, qui a reçu la note de 3 sur 10.

« Milik transparent et souvent oublié… Après plusieurs polémiques autour de son cas et son utilisation par Sampaoli, Arek Milik était de nouveau titulaire dimanche soir. L’attaquant polonais n’a pas vraiment existé dans cette rencontre malgré la domination de l’OM dans la possession du ballon. Le buteur n’a pas réussi à se sortir du bloc des visiteurs, il a eu deux petites opportunités : une talonnade sur une frappe ratée de Gerson et une occasion de frapper dans la surface ou il se fait contrer par Seidu. A sa décharge, les milieux de terrain ont rarement joué en première intention et ses appels en profondeur n’ont pas été utilisés. Un match compliqué pour lui comme pour le reste de son équipe… »