Le milieu de terrain du PSG estime que lui et ses coéquipiers vont avoir besoin d’un temps d’adaptation pour retrouver le chemin du succès.

Après une première décevante sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a tout de même pu compter sur le soutien de ses joueurs. Hier soir, le champion de France a été tenu en échec sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne. Une contre-performance qui relègue désormais le PSG à 3 points du leader, l’Olympique Lyonnais.

Mais pour Marco Verratti, qui va désormais devoir enfiler la casquette de meneur de jeu sous les ordres de l’Argentin, les résultats viendront avec le temps. Invité au micro de Téléfoot, l’Italien assure que la préparation se déroule pour le mieux, même si toute l’équipe va avoir besoin d’un petit temps d’adaptation.« On ne peut pas juger le travail du coach. Ça fait deux jours qu’il est là, on a eu une seule séance tactique. Ça va arriver, il va falloir trouver plus d’automatismes et cela va aller de mieux en mieux. »