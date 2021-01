Le tirage au sort du 8e tour et des 32es de finale de la Coupe de France à eu lieu ce jeudi. Le PSG affrontera Caen ou Guingamp, tandis que l’OM héritera de Troyes ou de l’AJ Auxerre.

Dans cette nouvelle édition de la Coupe de France – remaniée en raison de la pandémie de Covid-19 – les équipes de Ligue 2 s’affronteront dans un premier temps lors du 8e tour de compétition, tandis que les formations de Ligue 1 n’entreront en lice qu’à partir des 32es de finale.

Groupe A : Dijon, Lille, Metz, Reims et les deux qualifiés de Ligue 2

Groupe B : Angers, Bordeaux, Brest, Rennes et les deux qualifiés de Ligue 2

Groupe C : Lyon, Monaco, Nice, Nîmes et les deux qualifiés de Ligue 2

Groupe D : Marseille, Montpellier, Saint-Etienne, Strasbourg et les deux qualifiés de Ligue 2

Groupe E : Lens, Lorient, Nantes, PSG et les deux qualifiés de Ligue 2

Le 8e tour :

Groupe A :

Valenciennes/Chambly

Dunkerque/Amiens

Groupe B :

Pau/Rodez

Toulouse/Niort

Groupe C :

Clermont/Grenoble

Châteauroux/AC Ajaccio

Groupe D :

Nancy/Sochaux

Troyes/Auxerre

Groupe E :

Guingamp/Caen

Le Havre/Paris FC

Les 32es de finale :

Groupe A :

Dunkerque ou Amiens/FC Metz

Stade de Reims/Valenciennes ou Chambly

Dijon/Lille

Groupe B :

Bordeaux/Toulouse ou Niort

Brest/Pau ou Rodez

Angers/Rennes

Groupe C :

Clermont ou Grenoble/Monaco

Lyon/Châteauroux ou Ajaccio

Nîmes/Nice

Groupe D :

Strasbourg/Montpellier

Nancy ou Sochaux/Saint-Étienne

Troyes ou Auxerre/Olympique de Marseille

Groupe E :

Lorient ou Le Havre/Paris FC

Guingamp ou Caen/PSG

Nantes/Lens