Daniel Riolo a délivré un message très clair à la direction du Paris Saint-Germain et il pense que les supporters du PSG commencent à en avoir marre des décisions de leur direction mais également de l’attitude de certains joueurs.

« D’un point de vue business, c’est une énorme réussite, mais une réussite qui coupe un peu plus chaque jour le club de ses supporters historiques. Le PSG dit que la ‘Fan base’ n’a jamais été aussi importante, c’est vrai, ils n’ont jamais vendu autant de maillots, jamais eu autant de followers. Mais on est dans le virtuel, et on oublie ce qui fait l’histoire du club, le supporter historique n’existe plus, la continuité avec la tradition… Gagner la Ligue des Champions, on se demande si c’est vraiment un souci. Être éliminé en huitième, ce serait une contre-performance, et on assisterait à une énième révolution où tout le monde va dégager, avec pourquoi pas le président. Le PSG développe une marque, et ils ont réussi grâce à Jordan ou Dior à toucher un public qui ne s’intéresse pas autant aux résultats que les vrais fans de foot. Ils ont tellement développé le public, qu’à moins d’enchaîner les catastrophes, le business ne sera pas impacté. Derrière, ils rachèteront des vedettes, et même s’ils ne gagnent pas, avec l’argent qu’ils ont, ils feront venir des vedettes. » A-t-il déclaré sur les ondes de « RMC. »