Présent devant les médias ce lundi soir avant le match et le déplacement dans le Rhône face à l’OL ce mardi soir en match en retard de la 14e journée de Ligue 1, Dimitri Payet est revenu sur ses performances.

Dimitri Payet a évoqué son niveau de performance cette saison, alors qu’il est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’équipe cette saison : « Je pense que je suis comme le bon vin (rires). Avec l’âge, je deviens meilleur. Mais, sans déconner, je pense que c’est une saison qui a bien démarré, où on a vraiment bien travaillé. Mes partenaires qui m’entourent et les systèmes dans lesquels on joue favorisent l’impact que je peux avoir dans les 30 derniers mètres. Je me retrouve vraiment à faire la dernière passe où à marquer des buts. Ça joue aussi dans les statistiques. Pour un offensif, il vaut mieux être décisif pour être performant. »