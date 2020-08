le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer la toute première finale de Ligue des Champions de son histoire. L’occasion pour la star de l’équipe, Neymar de parler de ce grand match.

Le numéro 10 du PSG est venu à Paris pour disputer ces grands matchs et ainsi remporter une deuxième Ligue des Champions en carrière. Il évoque ce jour, ce 23 août qui reste et restera très spécial.

“La demi-finale a été très bonne, mais personne ne se souvient du vainqueur des demi-finales. C’est fini maintenant. Le Bayern sera un très gros test et nous serons prêts. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais nous sommes aussi à un niveau élevé et je sens que je joue à mon meilleur niveau depuis mon arrivée à Paris. C’est là que nous voulons être. Les propriétaires ont un grand projet et une partie de ce projet doit être considéré comme le meilleur d’Europe. Nous n’avons jamais été aussi proches que nous ne le sommes maintenant, mais nous devons rester concentrer.” A lâché le Brésilien pour le “Daily Star”.