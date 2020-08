Le club olympien a passé un message à ses fans et lance un appel au calme avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich.

“Le football et Marseille, c’est une histoire unique, une relation fusionnelle, une ferveur populaire inégalée et des rivalités légendaires. Ce soir, l’OM appelle au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien. Nous sommes et resterons #AJamaisLesPremiers”, a publié le club marseillais sur les réseaux sociaux.