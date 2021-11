Revenu à la 19e place du classement de la Ligue 1, l’AS Saint-Etienne s’apprête à vivre un début d’année 2022 très délicat. Résultat, les Verts cherchent activement à se renforcer.

Wahbi Khazri (Tunisie), Denis Bouanga (Gabon), Harold Moukoudi (Cameroun), Yvan Neyou (Cameroun), Saïdou Sow (Guinée), et même Mahdi Camara (Gambie) ! Voici l’identité des joueurs qui seront absents en début d’année 2022 suite à leur participation à la CAN 2022. Du coup, Claude Puel souhaite de nouveaux renforts et d’après les informations de « Jeunes footeux », le coach des verts souhaitent recruter ou se faire prêter Eric Junior Dina Ebimbe. Agé de 20 ans, il joue très peu avec le Paris Saint-Germain et son contrat se termine en 2023. Voir désormais l’avis de son club, le PSG dans ce dossier.