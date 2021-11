Suite de la NBA cette nuit avec les résultats. Au programme 9matchs de NBA dont le choc qui a tenu toutes ses promesses entre Les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles.

Les résultats de la nuit :

Le tableau des résultats de la nuit ! pic.twitter.com/meBrLasCMw — NBA France (@NBAFRANCE) November 20, 2021

Dans ce duel historique de la NBA, ce sont les Celtics qui l’emportent avec un excellent Jayson Tatum auteur de 37 points pour 11 rebonds alors qu’en face, Anthony Davis termine meilleur marqueur de sa franchise avec 31 points et 6 rebonds. Charlotte avec un LaMelo Ball en double double s’impose face aux Pacers d’Indiana qui se retrouvent désormais la classés à l’est avec 6 victoires pour 11 défaites et une 13e place. Jordan Poole score 32 unités avec les Warriors face aux Pistons de Detroit bien aidé par les 27 d’Andrew Wiggins qui a bien pris le relais en l’absence de Stephen Curry. En face, le Français Kilian Hayes termine avec 3 points, 4 rebonds et 2 passes. Brooklyn vient également à bout du Magic d’Orlando avec un gros match de James Harden à 36 unités et 10 rebonds.

The 37-PT, 11 REB double-double from @jaytatum0 lifts the @celtics to the big home win. pic.twitter.com/SzHYQNNAmm — NBA (@NBA) November 20, 2021

Dans les derniers matchs de la nuit, Toronto retrouve les gloires du succès avec une victoire sur les Kings de Sacramento, tandis que Dallas a été contraint de céder face aux Suns de Phoenix et un Chris Paul en double double avec 18 points et 14 passes, bien aidé par les 19 points de Devin Booker et Mikal Bridges. Les Bucks de Milwaukee s’imposent aussi face au Thunder d’Oklahoma City avec un match à 21 points pour Giannis Antetokounmpo. Belle surprise pour les Pelicans de New Orleans qui s’imposent enfin contre les Los Angeles Clippers. Si Nicolas Batum termine avec 12 points et 3 rebonds, c’est surtout Jonas Valanciunas qui a été énorme avec 26 unités et 13 rebonds et offre seulement la 3e victoire de la saison à sa franchise. Enfin nouveau succès des Bulls de Chicago inarrêtables en ce moment. Cette fois-ci c’est Denver qui s’incline face à la franchise du Michigan avec un gros match de Zach LaVine qui score 36 pions, 10 de plus que DeMar DeRozan. Les Bulls se retrouvent 3e avec un joli bilan de 11 victoires pour 5 défaites.