Ce soir, le Paris Saint-Germain accueille le SCO d’Angers sur la pelouse du Parc des Princes. Pour l’occasion, le technicien allemand, Thomas Tuchel a passé un message sur la fin du mercato.

En conférence d’avant match, il était très remonté contre sa direction et réclame des renforts au plus vite. “C’est la réalité : on a une équipe réduite avec des joueurs qui jouent beaucoup, sans préparation, avec le coronavirus. On va payer le prix un jour, en novembre, décembre, janvier. Je suis inquiet.”

Pour le moment, le club de la capitale a perdu trois joueurs, Thiago Silva (Chelsea), Thomas Meunier (Dortmund) et Edinson Cavani (libre), avec seulement deux arrivées, Sergio Rico en tant que deuxième gardien et Alessandro Florenzi latéral droit. Le mercato se termine dans trois jours, le 5 octobre.