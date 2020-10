Toujours intéressé par le profil de Jadon Sancho, Manchester United se heurte à un mur nommé le Borussia Dortmund.

Ce vendredi, les dirigeants du club allemand ont une fois de plus assuré que leur star britannique de 20 ans n’était plus sur le marché et va poursuivre la saison en Bundesliga. “Tout ce qui peut être dit à ce sujet a déjà été dit. Et rien ne changera à ce sujet“. Explique Michael Zorc, le directeur général du BVB en conférence de presse.