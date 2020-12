L’entraîneur parisien Thomas Tuchel a évoqué le prochain mercato du club parisien en conférence de presse.

Le technicien ne ferme pas la porte à des arrivées pendant le marché des transferts hivernal. « On va réfléchir avec le club pour voir s’il y a des choses qui sont possibles. Vous savez bien que la situation globale dans le monde du foot est particulière. Mais on doit réfléchir et analyser. Ce n’est pas facile. C’est pour ça que ce n’est pas le moment pour demander des choses. Mais on peut réfléchir, on doit réfléchir. Si ce n’est pas possible de recruter, on doit tout faire pour récupérer des joueurs et avoir tout le monde », a indiqué le technicien allemand.