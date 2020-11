Sous le feu des critiques après la défaite du PSG hier soir face au RB Leipzig, Thomas Tuchel va rapidement devoir redresser la barre s’il espère conserver sa place sur le banc.

Vivement critiqué hier soir pour ses choix tactiques, notamment concernant le positionnement de Danilo Pereira et Marquinhos, Thomas Tuchel est sur la sellette après les deux défaites du PSG en Ligue des Champions. Maitre de ses choix, qu’il assume pleinement, le tacticien allemand pourrait néanmoins en payer le prix. Surtout que les joueurs ne semblent pas vraiment du côté de leur coach. Il suffit de voir la déclaration d’après-match du joueur Portugais, qui rappelait être « un vrai milieu de terrain ».

C’est également l’avis du journaliste de Canal+, Pierre Ménès, qui redoute que la situation s’aggrave. « Entre Danilo qui dit carrément qu’il n’aime pas jouer défenseur, en même temps ça se voit et Marquinhos qui refuse de parler à Tuchel en quittant le terrain on ne va pas me faire croire que les joueurs adhèrent aux choix de l’entraîneur. Tuchel doit retrouver la raison ou partir. »