Julien Cazarre n’a pas été tendre avec l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, dans son dernier édito pour France Football.

« Cher papa Tuchel, je t’écris ma lettre un peu tard, je sais, mais tu comprends, entre Mediapro, la chasse aux sorcières des rigolos et le Covid, j’étais un peu occupé. Je n’irais pas jusqu’à exiger une victoire finale en LDC à Istanbul car je sais que tu as beau avoir des pouvoirs magiques (français, argentins ou brésiliens), en face t’as les Avengers qui t’attendent pour te faire bouffer ta barbe et tes clochettes. Vu que le sort a décidé de s’acharner sur le pauvre club parisien », a indiqué le chroniqueur de RMC dans France Football.

Avant de poursuivre : « Il se trouve que, comme par hasard, malgré les probabilités qui nous annonçaient Mönchengladbach, on tombe encore sur la Pulga Team, celle qui n’a qu’un seul lutin, mais qui finit toujours par te remplir la hotte. Je te demande une chose simple, très simple. Si tu pouvais juste une fois (allez deux, avec le retour) oublier le nom de l’adversaire et ne pas te mettre en mode entraîneur de Châteauroux, avec une compo qui ressemble à mon petit neveu quand il voit sa tatie qui pique avec sa moustache approcher pour lui faire un bisou. Juste y aller en conquérant, en patron, en taulier ! En même temps, je te dis ça… Je suis trop grand maintenant et j’ai arrêté de croire au père Tuchel. »