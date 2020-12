Les équipes de foot doivent s’adapter depuis l’arrivée du COVID-19 et les matches se déroulent dans des stades à huis clos. L’attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi n’aime pas du tout cette situation.

« C’est vraiment horrible de jouer sans public. C’est un sentiment très triste. Ne voir personne dans le stade, c’est comme s’entraîner et il en faut beaucoup pour entrer dans le match dès le coup d’envoi. La vérité, c’est que cela devient moche et c’est pourquoi nous voyons des matchs très uniformes. C’est difficile de gagner, vous jouez contre l’adversaire et c’est tout. La pandémie a beaucoup changé le football et pour le pire. Nous le voyons à tous les matchs. J’espère que tout cela se terminera, que nous pourrons ramener les gens dans les stades et revenir à la normale », a indiqué La Pulga pour Marca.