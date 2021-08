Ancien champion du monde 1998 avec l’Equipe de France, Thierry Henry est revenu sur la situation de Kylian Mbappé et il vole au secours de la star du PSG.

« On ne sait pas ce qu’il se passe. On peut toujours spéculer, mais on voit un joueur qui là, qui s’entraine et qui essaie de créer pour ses partenaires. Il marque déjà et il est bien. Il part en profondeur. Il honore son contrat. Il ne fait rien de mal. Il répond sur le terrain. Soyons contents, on a un joueur hors pair et on veut trouver les petites bêtes. Qu’il continue à jouer et c’est normal qu’il évalue les choses, mais manque-t-il de respect à quelqu’un ? Non je n’ai pas encore vu ça. Il joue et il joue bien en plus, » a-t-il lancé au micro de Prime Vidéo.